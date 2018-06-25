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أخبار العالم

مجلة أمريكية: ترامب يوجه صفعة قوية للصين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيفرض عقوبات اقتصادية على الصين بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وسط احتدام الحرب التجارية بين البلدين.

وقالت المجلة إن قرار ترامب يأتي في الوقت الذي يزور فيه وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إلى بكين، تزامنًا مع اعتماد واشنطن على الصين لمساعدتها في جعل كوريا الشمالية تنزع أسلحتها النووية، وهو الشيء الذي تعهدت به بيونج يانج، خلال قمة زعيمها كيم جونغ أون، مع ترامب، بسنغافورة، في وقت سابق هذا الشهر.

ونقلت المجلة الأمريكية عن خبراء قولهم إن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن عن قيود اقتصادية جديدة بحلول الأسبوع المقبل، حيث سيتم تجحيم الاستثمارات الصينية داخل الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية على المنتجات الإلكترونية والتكنولجية التي ستصدر إلى الصين.

واستغربت "بولتيكو" من تناقض إدارة ترامب، ففي الوقت الذي سيتم فرض عقوبات جديدة على الصين، تحاول واشنطنسد العجز فى الميزان التجارى بين البلدين، بعد تراجع ترامب عن التهديدات للجانب الصيني مؤكدا أنه سيكون قادرا على حل مشكلة النزاعات التجارية مع الصين، كونه أنشأ "علاقة جيدة" مع نظيره الصيني شى جين بينج.

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