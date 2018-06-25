طبيب مصرى : قطار التنمية لن يسير إلا من خلال مواطنين أصحاء

أكد الدكتور أسامة خليل استشارى جراحات السمنة المفرطة والمدرس بجامعة الأزهر أن الجميع عليه مسئولية الدفع بالشباب للتنمية، ولن تتم عملية التنمية إلا من خلال مواطنين أصحاء يحملون جسد سليم وفكر واع، وذلك من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة بعمل ندوات ومؤتمرات توعية للارتقاء بالصحة العامة فى المناطق الريفية بكل محافظات مصر بالإضافة الى تحسين المنظومة بشكل كامل.



وصرح الدكتور أسامة خليل أن مؤسسات المجتمع المدنى عليها مسئولية فى تطوير وتنمية وتقديم الخدمات للمجتمع المحلى المحيط بها ، وخاصة الخدمات الصحية، وذلك لخلق جيل سليم يستطيع أن يعيش فى مناخ ابتكارى ويستطيع أن يقدم ما عليه من متطلبات مختلفة يرتقي من خلالها بشخصه ووطنه.



وحذر استشاري أمراض السمنة والتجميل من استخدام بعض الأطباء لأدوية غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات الطبية ، كما أنه يتم الترويج لمنتجات غير صالحة من خلال غير المتخصصين فى مجال الطب والدواء بشكل عام ومجال السمنة والتجميل بشكل خاص.



وتابع خليل: "إننا نعمل جاهدين على توعية المواطنين بمضامين الأمور الصحية العامة وكيفية التعامل السريع مع الطوارئ بالإضافة الى توعيتهم بمخاطر الأدوية غير المطابقة للمواصفات وعدم أخذ أى دواء إلا باستشارة الطبيب المختص".



وأوضح استشارى أمراض السمنة أن الصيادلة يجب أن يلتزموا بعدم تداول الأدوية التى صدرت بشأنها منشورات صادرة عن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والإسكان.