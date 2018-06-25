حرب كلامية بين ترامب والمذيع الشهير جيمي فالون

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المذيع الكوميدي الشهير، جيمي فالون، بعدما أعرب الأخير عن أسفه لاستضافة ترامب خلال إحدى حلقات برنامجه "late night"، بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الرامية لعزل الأطفال اللاجئين عن أسرهم.



ونشر ترامب تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "جيمي فالون يتذمر بشأن استضافتي في إحدى حلقاته الشهيرة عندما عبث بشعري أمام ملايين المشاهدين، مدعيا بأن تلك الحلقة جذبت هذا الكم من المشاهدين بسبب هذا التصرف، عليك أن تكون رجلًا يا جيمي".



في المقابل، نشر فالون، منذ لحظات، تغريدة على حسابه بـ"تويتر" موجهًا فيها كلامه إلى ترامب بالقول: "يشرفني أن الرئيس الأمريكي نشر تغريدة تحدث فيها عني، سوف أقوم بالتبرع للمؤسسات غير العنصرية والمناهضة لسياسات الهجرة من أجله".

