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أخبار العالم

الرئيس اليمني: تحرير الحديدة من الحوثي بات وشيكا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن تحرير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بات وشيكًا للغاية، مشيدًا بدور الإمارات والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في تحرير المدينة.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن هادي قوله خلال اجتماع عقده مع القيادات الأمنية في محافظة الحديدة، إن "للإمارات مشاركة فاعلة في عملية تحرير الحديدة التي "ستضع حدا لمليشيات الظلام والكهنوت"".

واستعرض الرئيس اليمني مع بعض وزرائه ومسئولين عن قطاعات مختلفة، عدة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي.

وحضر اللقاء وزراء الإدارة المحلية والصحة والمياه والشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة لبعض المحافظين وقيادات تنفيذية وأمنية

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