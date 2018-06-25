صحف الكويت: تغيير 15 محافظا وزيادة حصة المرأة فى مصر.. يوم تاريخي للسعوديات.. أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة ويتعهد بالتقدم في سوريا.. والرئيس اليمني : تحرير الحديدة بات وشيكا

الصحف الكويتية:

-حركة المحافظين الجديدة بمصر تشهد زيادة في حصة المرأة

-المرأة السعودية خلف مقود السيارة للمرة الأولى في تاريخ المملكة

-أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة..ويتعهد بالتقدم في سوريا

-كوشنر: "صفقة القرن" تجهز... وستغير وجه المنطقة

-ترامب: يجب ترحيل المهاجرين فورًا دون قضاء



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 90 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، كما صدق السيسي، على القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والقانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.



وأفردت "الرأي" تقريرًا بعنوان "تغييرات كبيرة في المحافظين المصريين وزيادة حصة المرأة"، قالت فيه إن الأنظار تتوجه خلال الفترة الحالية في مصر إلى حركة المحافظين المرتقبة، والتي باتت حتمية بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، الذي واصل مشاوراته المكثفة لإنجاز حركة المحافظين والمتوقع الانتهاء منها خلال أيام.



واكدت مصادر مطلعة لـ "الراي"، إن الحركة الجديدة ستشهد تغيير عدد كبير من المحافظين، ونقل عدد من المحافظين الحاليين إلى محافظات أخرى، وزيادة حصة المرأة لتصل إلى اثنتين بدلًا من واحدة في التشكيل الحالي، مرجحة أن يطول التغيير 15 محافظة.



وأشارت "الجريدة" إلى أن مجلس النواب المصري وافق، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بمد حال الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ من يوم 14 يوليو المقبل، ونقلت عن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، قوله، خلال الجلسة، إن "الأسباب التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ مازالت موجودة، ومن ثم لا يلزم اتخاذ الإجراءات التي تتبع عند فرض حال الطوارئ للمرة الأولى".



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن النساء في السعودية بدأن، يوم الأحد قيادة السيارات في شوارع المملكة بعد رفع الحظر الذي استمر لعقود، في خطوة اصلاحية تاريخية قد تفتح أبواب المملكة المحافظة على مرحلة جديدة من المرونة الاجتماعية بعد عقود من التشدد.



وأوضحت أنه من المتوقع تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات فورا في السعودية التي كانت حتى آخر دقيقة من يوم السبت البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من القيادة.



ونقلت "الأنباء" عن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قوله إن تحرير مدينة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية، بات وشيكًا، في حين يقترب تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من وسط مدينة الحديدة في أكبر هجوم خلال الحرب في اليمن، كما نشرت ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران قوات إضافية في مدينة الحديدة وهو الميناء الرئيسي في البلاد أمس.



وأبرزت "الوطن" تصريحات جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعلن على الأرجح خطتها للسلام في الشرق الأوسط حتى إذا اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يبقى على الهامش، مشيرةً إلى أن كوشنر شكك في قدرة عباس على التوصل إلى اتفاق وقال إن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام قريبا وأنها ستغير من وجه المنطقة.



وأضاف: "إذا كان الرئيس عباس مستعدا للعودة إلى الطاولة، فنحن مستعدون للمشاركة في النقاش، وإذا لم يكن كذلك الأمر، فإننا سنقوم بنشر الخطة علانية".



ونشرت "الجريدة" تقريرًا مطولًا يستعرض نتائج الانتخابات الرئاسية التركية، وفوز رجب طيب أردوغان، بالرئاسة بعدما حصل على أكثر من 53 في المئة من الأصوات، مما يعني أنه تمكن من حسم الاقتراع من الجولة الأولى، لكن بصعوبة، أمام منافسه الأساسي محرم انجيه مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني.



وتحت عنوان "تركيا .. إردوغانية" قالت "الرأي" إن نتيجة الانتخابات فاجئت الجميع بعد أن كان هناك توقعات كبيرة بعدم قدرة أردوغان على الفوز من الجولة الأولى بحصوله على أقل من 50 في المئة، كما كانت تستبعد حصول حزبه الحاكم على غالبية في البرلمان.



ونقلت "الوطن" عن أردوغان قوله بعد الإعلان عن النتيجة إن تركيا ستواصل التقدم في سوريا وستواصل "تحرير الأراضي السورية" حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان.



دوليًا، أبرزت "الجريدة" تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، ودعا إلى ترحيلهم على الفور دون محاكمة وإعادتهم من حيث أتوا.



ونقلت عن ترامب قوله: "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعين علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون الحاجة إلى مثوله أمام قضاة أو رفع دعاوى قضائية بالمحاكم".