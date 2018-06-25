رجل أعمال سعودي يحذر من أذناب النظام التركي

حذر رجل الأعمال والمدون السعودي الشهير منذر آل الشيخ مبارك، من أعوان النظام التركي من جماعة الإخوان في المنطقة العربية مؤكدا أنهم سيتبعون نفس النهج الذي أتبعه أعوان النظام الإيراني من تخريب وسفك دماء وخيانة خاصة في العراق واليمن والبحرين.



وكتب "آل الشيخ مبارك" على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "توتير" تغريدة قائلا: "ما رأيتموه من سفك للدماء وخيانة للأوطان في العراق واليمن والبحرين من أذناب إيران سترونه من أذناب تركيا بل أشد بطشة، فتلك عقيدة صفوية وهذه اختها الإخونجية ننتبه لخطر الإخوان!".



وأضاف "آل الشيخ مبارك"، قائلا: "اقطعوا الأذناب من الآن قبل أن تستحفل فمن أرقص محارمه على نتيجة الانتخابات التركية سيفعل ما هو أخزى".