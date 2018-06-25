بدء الدراسة بالتعليم المفتوح في جامعة العريش

قرر مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش في جلسته الأخيرة بدء الدراسة للسنوات النهائية في برامج التعليم المفتوح: التربوي - والزراعي - والتجاري هذا الأسبوع، وحسب الجدول المعلن بكل كلية على حدة.



وقال الدكتور صالح محمد صالح مدير التعليم المفتوح بالجامعة إن محاضرات التعليم المفتوح التربوي تبدأ الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء القادم بمبنى كلية الآداب بالضاحية.



كما تبدأ محاضرات التعليم المفتوح الزراعي يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة بمبنى كلية العلوم الزراعية البيئية، وجار التنسيق لسيارات أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالإسماعيلية لبدء فعاليات محاضرات التعليم المفتوح التجاري.



