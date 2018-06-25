أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق



عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.



وتضمن التقرير :



- الموز : 4:30 جنيه للكيلو



- التفاح : 20 جنيها للكيلو



- البسلة : 6 جنيهات للكيلو



- الجزر : 2 جنيه للكيلو



- الكوسة : 2.5 جنيه للكيلو



- البصل : 2 جنيه للكيلو



- الليمون : 10 جنيهات للكيلو



- الطماطم : 1.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان : جنيه واحد للكيلو



- الباذنجان الأبيض : 1 جنيه للكيلو



- الباذنجان العروس : 1.5 جنيه للكيلو



- الفلفل : 2 جنيه للكيلو



- البطاطس: 3 جنيهات للكيلو



- العنب البناتي : 4 جنيهات للكيلو





وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.

