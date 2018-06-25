أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق
الإثنين 25/يونيو/2018 - 07:47 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.
وتضمن التقرير :
- الموز : 4:30 جنيه للكيلو
- التفاح : 20 جنيها للكيلو
- البسلة : 6 جنيهات للكيلو
- الجزر : 2 جنيه للكيلو
- الكوسة : 2.5 جنيه للكيلو
- البصل : 2 جنيه للكيلو
- الليمون : 10 جنيهات للكيلو
- الطماطم : 1.5 جنيه للكيلو
- الباذنجان : جنيه واحد للكيلو
- الباذنجان الأبيض : 1 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس : 1.5 جنيه للكيلو
- الفلفل : 2 جنيه للكيلو
- البطاطس: 3 جنيهات للكيلو
- العنب البناتي : 4 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.