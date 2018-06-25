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اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

الإثنين 25/يونيو/2018 - 07:47 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق
عبد العزيز جمال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.

وتضمن التقرير :

- الموز : 4:30 جنيه للكيلو

- التفاح : 20 جنيها للكيلو

- البسلة : 6 جنيهات للكيلو

- الجزر : 2 جنيه للكيلو

- الكوسة : 2.5 جنيه للكيلو

- البصل : 2 جنيه للكيلو

- الليمون : 10 جنيهات للكيلو

- الطماطم : 1.5 جنيه للكيلو

- الباذنجان : جنيه واحد للكيلو

- الباذنجان الأبيض : 1 جنيه للكيلو

- الباذنجان العروس : 1.5 جنيه للكيلو

- الفلفل : 2 جنيه للكيلو

- البطاطس: 3 جنيهات للكيلو

- العنب البناتي : 4 جنيهات للكيلو


وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.

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