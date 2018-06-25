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حوادث

تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى

الإثنين 25/يونيو/2018 - 07:50 ص
تعرف على الحركة المرورية
تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى
عبد العزيز جمال
كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري عن الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى صباح اليوم الإثنين.


وأكد «هشام» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية الأولى، أن معظم الطرق والمحاور تشهد سيولة مرورية الان ، مشيرا الى أن الكثافات ستكون متوسطة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتابع الخبير المروري: تستمر التحويلات المرورية الخاصة بأعمال المترو بميدان هليوبوليس وجسر السويس وشارع 26 يوليو.

وأضاف أنه يجري العمل في النفق الثاني بميدان النهضة مشيرا الى انه يتم التشغيل التجريبي للنفق الاول من ميدان الجلاء إلى ميدان الجيزة.

اما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فكشفت كاميرا البرنامج من أعلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وجود سيولة مرورية بكوبري الجامعة وكوبري قصر النيل وكوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في كافة الاتجاهات.

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