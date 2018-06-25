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أخبار البلد

مدبولي يلتقي نائب الرئيس العراقي.. اليوم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:00 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم "الاثنين"، بالدكتور إياد علاوي نائب الرئيس العراقي في اجتماع يحضره مسئولو البلدين.

ويبحث الاجتماع تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق في شتى المجالات بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد استقبل بمطار القاهرة ظهر أمس ، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق.

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