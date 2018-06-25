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إغلاق الطريق الداخلي من المطار وحتى طريق السويس لمدة شهر..فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:43 ص
صورة أرشيفبة
صورة أرشيفبة
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربينى، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن هناك أحجام حركة معتادة على المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة،لافتًا إلى أنه لايوجد إغلاق أو تحويلات في أي طريق سريع نهائيًا،باستثناء منطقة أعمال واحدة وهى غلق الطريق الداخلى للمطار المتجه لطريق السويس نظرًا لأعمال توسعة الطريق.

وأضاف محمد الشربينى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"،أن السائق الخارج من المطار والمتجه لطريق السويس يستخدم محور الفريق أحمد شفيق ويستخدم مخرج الطريق الدائرى ومن ثم ينزل على طريق السويس،لافتا إلى أن أعمال التوسعة مستمرة لمدة شهر.

وأشار الشربينى إلى أن الحالة المرورية جيدة للغاية ولا توجد أى اخطارات بأى حوادث أو عوائق تؤثر على حركة المرور،لافتا إلى أن أحجام الحركة مرتفعة فى الطريق الزراعى والأقاليم على مداخل القاهرة من ناحية السلام، مشيرًا إلى أن طريق السويس والطريق الدائرى ومحور التعمير يعمل بشكل جيد.

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