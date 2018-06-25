مجهولون يقتحمون مقر حزب التحالف الاشتراكي بالإسكندرية

صرح معتز الشناوي، أمين الاعلام المركزى لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، بأن مجهولين اقتحموا المقر الرئيسى للحزب بالاسكندرية بشارع الخديوى بمحطة مصر.



وكتب الشناوى عبر صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك "لصوص ولكن ظرفاء.. لصوص اقتحموا مقر حزب التحالف الاشتراكى بالاسكندرية، وقاموا بكسر باب المقر وخلع الكالون ثم سرقوا الحنفيات وسماعتي ستيريو ومشوا بعد أن وضعوا الكالون داخل دولاب بالمقر".



وأشار الشناوى إلى أنه جارى تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة العطارين.

