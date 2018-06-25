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سيارات

المرور تنصح باستخدام الطريق الدائرى والواحات بدلا من المحور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربينى، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية جيدة جدًا ولا توجد أى إخطارات بأى حوادث أو عوائق تؤثر على حركة المرور، لافتا إلى أن أحجام الحركة مرتفعة فى الطريق الزراعى والأقاليم على مداخل القاهرة من ناحية السلام، مشيرًا إلى أن طريق السويس والطريق الدائرى ومحور التعمير يعمل بشكل جيد.

وأضاف الشربينى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحالة المرورية مستقرة على كافة الطرق السريعة، مشيرًا إلى أن اتجاه الجيزة ومداخل القاهرة تعمل بشكل جيد، ومحور 26 يوليو يشهد إحجام حركة فى الناحية المتجهة إلى 6 أكتوبر.

وأوصى الشربينى قائدى المركبات القادمين من مدينة 6 أكتوبر، باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو لتجنب الكثافات المرورية واستخدام محور روض الفرج الجديد وطريق الواحات والطريق الدائرى.

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