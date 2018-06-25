ارتفاع ضحايا محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا إلى قتيلين وأكثر من 150 مصابا، وذلك بعد أن لاقى أحد المصابين مصرعه في وقت متأخر مساء أمس، الأحد، بحسب إذاعة "أوروبا1" الفرنسية.



وقال وزير الصحة الإثيوبي أمير عمان في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنا أسف حقا لفقدان ضحية جديدة جراء تفجير أديس أبابا الذي استهدف رئيس الوزراء ابي احمد"، معربا عن حزنه الشديد وخالص تضامنه مع عائلة المواطن الإثيوبي مقدما التعازي لهم.



وكان انفجار قد وقع في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا أول أمس السبت بعد إلقاء شخص مجهول لقنبلة نووية في تجمع لأنصار رئيس الوزراء ابي احمد، الذي نجا من محاولة اغتياله بأعجوبة، وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت عن قتيل واحد وعشرات المصابين، وأنها تحقق مع 6 مشتبهين بهم في الحادث.