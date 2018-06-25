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سيارات

كثافات مرورية متوسطة بكافة الطرق والمحاور..فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أفاد اللواء أحمد هشام الخبير المروري ،بأنه خلال الساعات القليلة المقبلة ستشهد كافة الطرق والمحاور كثافات مرورية متوسطة نظرًا لارتياد الموظفين لأعمالهم فى ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة.

وحذر "أحمد هشام"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية"الأولى"،اليوم الإثنين،من انتشار شبورة مائية خفيفة على الطرق الساحلية والزراعية بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة .

وأضاف "الخبير المروري"أنه يجب على المواطنين استخدام بدائل المرحلة الثالثة الخاصة بالخط الثالث لمترو الأنفاق ومناطق ميدان هليوبوليس شارع جسر السويس ومحور 26 يوليو ،لافتًا إلى أنه تم إجراء تحويلة مرورية للقادم من مستشفى الشرطة باتجاه ميدان محمد زكى يسلك مطلع أعلى محور الشهيد .

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