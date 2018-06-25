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داليا أيمن عن مباراة مصر والسعودية: مواجهة بين بلدين شقيقين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:27 ص
داليا أيمن
داليا أيمن
آيات أحمد
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن مباراة مصر والسعودية، اليوم، الاثنين، ليست تحصيل حاصل، مؤكدة أن المنتخب السعودي منتخب قوى وظهر ذلك بشكل كبير في مباراته مع منتخب أوروجواى، والتي خسر فيها 1-0 نتيجة لخطأ حارس المرمى.

وأضاف داليا أيمن خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن خسارته أمام منتخب روسيا ليست مقياسا نهائيًا أو تقييما للمنتخب، وليس معناه أن المنتخب السعودي لن يكسب المباراة، مؤكدة أن المنتخب السعودي سيلعب من أجل الفوز وتحسين صورته أمام مواطنيه.

وأشارت داليا أيمن إلى أن المباراة اليوم ستكون بين بلدين شقيقين، ولا نريد أن تخرج عن السياق الرياضي، مفيدة بأن هناك أشخاصا كل همهم إفساد علاقة الإخوة بين مصر والسعودية، مؤكدة أن منتخبنا وصلنا لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا، ويجب أن نشجع المنتخب وأن ندعمه في مباراته اليوم.

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