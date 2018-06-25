منتخب الكويت للاستعراض على الجليد يشارك فى البطولة الآسيوية

يكثف منتخب الكويت للاستعراض على الجليد (فيجر) للفتيات من وتيرة استعداداته، لخوض غمار أول مشاركة خارجية له في تاريخ هذه الرياضة، من خلال مشاركته في منافسات البطولة الآسيوية التي تقام في تايلاند شهر أغسطس المقبل.



وقال مدير المنتخب الكويتى للعبة سالم العجمي - في تصريح صحفى اليوم الاثنين- إن لاعبات المنتخب يتدربن بانتظام لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا؛ لتطبيق الجمل الفنية التى يتلقوها استعدادا للبطولة، مشيدا بحرص اللاعبات والتزامهن بتعليمات الجهاز الفني بقيادة المدربة الإيطالية اليس ليوبارلي والجهاز الإداري.



وأشار إلى أن نحو 20 لاعبة سيدخلن معسكرا تدريبيا في التشيك منتصف يوليو المقبل لمدة 15 يوما؛ لاختيار الأفضل منهن لتمثيل الكويت في هذا المحفل الرياضي القاري الكبير، موضحا أن المعسكر سيكون فرصة لتطوير أداء اللاعبات، لا سيما أن التدريب في الثلج سيكون على فترتين صباحية ومسائية.

وطالب اللاعبات ببذل أقصى جهد ممكن لإثبات أحقيتهن في تمثيل بلادهن في هذه البطولة التي تعتمد على الأداء الفردي للاعبة وتحظى بشعبية ومتابعة جماهيرية كبيرة في آسيا، لاسيما في شرق وجنوب شرق آسيا.

وأكد العجمي أن هذه المشاركة القارية المهمة تأتي كنتاج جهود نادي الألعاب الشتوية الكويتي برئاسة فهيد العجمي، والتي أثمرت عن الحصول على العضوية العاملة في الاتحاد الدولي للعبة (الفيجر) للفتيات (اي اس اي) فى أبريل الماضي، والذي سيمكن لاعبات الكويت من المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية التي تنظم تحت مظلة الاتحاد.

