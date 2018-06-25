وزير الزراعة يزور مشروع استزراع 20 ألف فدان غرب المنيا.. صور

تفقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وفريق علمي من الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني المختلفة بالجامعات المصرية ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، مشروع استزراع الـ20 الف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، للوقوف على الإجراءات والخطوات التي تجرى حاليا بالمشروع.



وكان في استقبال وزير الزراعة والوفد المرافق له، عند مدخل المزرعة، اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، حيث أعرب عن ترحيبه بوفد الوزارة، كما شارك في جلسة مناقشات الفريق العلمي، مثمنا الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحقيق التنمية الزراعية عامة وفي هذا المشروع بوجه خاص.



وأكد وزير الزراعة أن مهمة الفريق العلمي ليست التقييم ولكن المراجعة للأعمال التي تمت حتى الآن، للوقوف علي النقاط الايجابية بالمشروع، والنقاط الواجب تحسين الأداء فيها، فضلا عن المقترحات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة، لافتا الي انه تم تقسيم الفريق العلمي الي ثلاث مجموعات عمل هي: الانتاح الحيواني، الأراضي وادارة المياه والهندسة الزراعية، فضلا عن مجموعة الانتاج النباتي.



وأضاف ابوستيت أن مجموعات العمل من المقرر ان تنتهي من إعداد تقاريرها النهاية خلال خمسة أيام، ليتم اعداد تقرير نهائي مجمع وعرضه الأحد المقبل خلال اجتماع موسع لفريق الخبراء كاملا، يعقد بديوان وزارة الزراعة.



وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية لتوصيات ومقترحات فريق الخبراء، علي أرض الواقع، بحيث يجرى البدء في تنفيذها علي أقصى تقدير منتصف يوليو المقبل، والتخطيط لزراعة محاصيل الموسم الشتوي.



وتوجه ابوستيت بالشكر والتقدير لكل من بذل جهد بالمشروع خلال الفترة السابقة من العاملين به وحتي القائمين علي ادارته، مشيرا الي انهم واجهوا الفترة الماضية تحديات غاية في الصعوبة، وظروف بيئية غير ملائمة علي مدار الشهور الماضية، ورغم ذلك كان لديهم الاصرار والعزيمة لتحقيق الانجاز، وبالتالي فإن اية سلبيات لا تتعلق بإخلاص العاملين علي المشروع وادارته، وقال ان اي مشروع زراعي معرض للتأثيرات السلبية للظروف البيئية التي من الممكن ان تؤثر علي الانتاج النباتي والحيواني.



وقام وزير الزراعة ومرافقيه بتفقد محطة الانتاج الحيواني بالمشروع، والتي تحقق فيها معدلات انجاز عالية حيث تفقد عنابر التسمين والأمهات فضلا عن الولدات الجديدة والتي تمثل بشائر للرؤوس الموجودة حاليا في المحطة، كما وجه باستكمال الطاقة الاستيعابية للمحطة.



كما تفقدوا الصوب الزراعية والمنزرع بها محاصيل : الفلفل، الخيار، الطماطم، الجرجير، والباذنجان فضلا عن الزراعات المكشوفة لمحاصيل: الذرة، دوار الشمس، الرمان، الزيتون، الجوافة، الليمون، والعنب والمورينجا، فضلا عن تفقد معمل تحليل التربة والمياه والنبات التابع لمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات في هذا المجال، فضلا عن الاطلاع علي تجربة المعمل في انتاج الكومبوست من المخلفات الزراعية المختلفة، ليتم استخدامه في تسميد التربة.



ومن جهتها قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان مزرعة الانتاج الحيواني النموذجية بمشروع غرب غرب المنيا، تعد نواه للتنمية الحقيقية بالمنطقة، حيث توفر المزيد من فرص العمل، وتساهم في تنمية الثروة الحيوانية.



وأوضحت انه من المهم ان يكون هناك تكامل حقيقي بين الانتاح الحيواني والنباتي، حيث يتم استخدام المخلفات الحيوانية في عمل كومبوست يتم به تسميد المساحات المنزرعة بالمشروع، لافتة الي ان هذه المزرعة تدار بأسلوب علمي بداية من التخطيط مرورا بكافة مراحل التنفيذ والرعاية و التغذية والتحصينات و التحسين الوراثي و الحلاب الآلي، حيث وصل عدد العجلات العشار الي ٤٠٠ رأس و عدد الولدات الي ٦٩ ولدة.



وأشارت الي انه سيتم زياده اعداد الماشية واستكمال الطاقة الاستيعابية و ادخال عجول تسمين، حيث يمكن أضافة ٦٠٠ من عجول التسمين، كذلك سيتم عمل وحدة بيطرية لدعم المشروع ورعاية الحيوانات، و لزياده انتاج الالبان سيتم انشاء مصنع لإنتاج الجبن الموتزاريلا.