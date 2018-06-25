إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على صحراوي بنى سويف

أصيب خمسة أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى شمال نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى نطاقمحافظة بنى سويف.



وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة نجدة بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق سنور.



وهرعت علي الفور ثلاث سيارات تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين الخمس إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى