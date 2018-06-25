ختام دورة تدريبية لفنيي المعامل بصحة الشرقية.. صور

نظمت إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة غادة عبد السلام مديرة الإدارة دورة تدريبية للعاملين بالمعمل المشترك الإقليمي بالزقازيق بجميع الأقسام المُختلفة بالتعاون مع الدكتورة سحر خليل مديرة المعمل



وذلك لمدة ثلاثة أيام عن إستلام جميع العينات الواردة للمعمل المشترك والتعامل معها وفحصها بكفاءة عالية وخاصة عينات المياه والأغذية نظرا لأهميتها في الحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة.



جاء ذلك بناءًا علي تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتدريب الطبي المستمر لكافة الكوادر الطبية وخاصة أخصائيين وفنيين المعامل بالمديرية.



