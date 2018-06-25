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اقتصاد

تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية واستقرار العربية أمام الجنيه

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الاثنين، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، حيث شهد سعر الدولار تراجعا بنحو 3 قروش مسجلا 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.78 جنيه للشراء، و20.90 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.66 جنيه للشراء، 23.80 جنيه للبيع،سجل 100 ين يابانى نحو 16.16جنيه للشراء ،و 16.34 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات العربية استقرارًا مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 58.94 جنيه للشراء، و59.29 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

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