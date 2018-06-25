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أخبار العالم

شقيق أمير قطر يستفز العرب الخاسرين في كأس العالم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:26 ص
شقيق أمير قطر
شقيق أمير قطر
رحيم يسري
وجه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة للمنتخبات العربية وخاصة المنتخب التونسي في أعقاب هزيمته من نظيره البلجيكي أول أمس.

وقال "جوعان"، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هارد لك تونس . الأخطاء كثرت ومن يخطئ أمام هازارد ورفاقه لن يُرحم".

وتابع شقيق تميم حديثه قائلا: "وداعا لكل العرب .. نلقاكم إن شاء الله في دوحة تميم بعد أربع سنوات".

وكان منتخب تونس قد خسر أمام بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2018.

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