رئيس أرامكو السعودية: نتطلع للحضور في كامل قطاع الطاقة الهندي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم الاثنين في نيودلهي أن شركة النفط المملوكة للدولة تسعى للحضور في كامل "سلسلة القيمة" بقطاع الطاقة الهندي.



ولم تذكر الشركة تفاصيل الخطة، لكنها أشارت إلى أنها تتضمن تسويق الوقود.



وذكر الناصر أن الشركة تنظر في "كل الخيارات" لدخول قطاع تجزئة الوقود من خلال شراكات مع شركات نفط هندية.



ووقعت أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقا اليوم الاثنين،يسمح للشركة الإماراتية بالمشاركة في مصفاة تكرير النفط الخام المقترح إنشاؤها في غرب الهند والبالغة طاقتها 1.2 مليون برميل.

