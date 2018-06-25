شاهد.. فتاة سعودية تنزلق بسيارتها بعد السماح للمرأة بالقيادة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا قالوا إنه لفتاة سعودية تقوم بممارسة التفحيط بالسيارة "الإنزلاق السريع"، وذلك بعد مرور ساعات على تفعيل قرار المملكة بالسماح للنساء قيادة السيارات بعدما كان محظورًا عليهن ذلك لعقود.



وتظهر في المقطع المصور، فتاة سعودية، تجلس خلف مقود السيارة التي تقودها بسرعة جنونية وتؤدي بها حركات خطرة كالتي يفعلها الشباب أثناء ممارسة "التفحيط".



وتوالت ردود الأفعال على المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انبرى عدد من المغردين لتحذير الفتيات من هذا السلوك الذي قد يودي بحياتهن أو يعرضهن للمساءلة القانونية.







