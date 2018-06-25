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أخبار العالم

ترامب يقيد استثمارات الصين في شركات التكنولوجيا الأمريكية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:23 ص
الرئيس الصيني ونظيره
الرئيس الصيني ونظيره الامريكي
على صالح
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم طرح مجموعة من القيود التي من شأنها خلق صعوبات امام الشركات الصينية في أنشطتها المتعلقة بالتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة الامريكية اليوم أن الإجراءات التي كان من المتوقع الإعلان عنها بحلول نهاية الأسبوع من شأنها أن تمنع الشركات الصينية من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأمريكية وتقنيات التصدير من الولايات المتحدة إلى الصين.

ووفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، فإن الخطوات الأمريكية ستخلق عقبات أمام بكين لتنفيذ الأهداف المحددة في تقرير "صنع في الصين عام 2025" للسماح لبكين بتحقيق القيادة في 10 مجالات ، مثل صناعة الطيران والتكنولوجيا الحيوية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة بنسبة 25٪ على سلع تكنولوجية قيمتها 50 مليار دولار من الصين، بدءا من 6 يوليو، ما دفع بكين إلى فرض رسوم جمركية متناظرة على السلع الأمريكية بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار دولار.

وتصاعدت حدة التوتر بين بكين وواشنطن بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية صارمة على مجموعة من سلع الصادرات الصينية وهدد بتوسيعها.

ومنذ ذلك الحين، تجري الأطراف محادثات لمعالجة الاختلال التجاري ، الذي كان مصدرا رئيسيا للقلق الأمريكي.

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