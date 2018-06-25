بيتر ميمي: أتمنى اعتزال محمد صلاح دوليًا

صدم المخرج بيتر ميمي متابعيه بإعلانه عن تأييده للشائعات، التي انتشرت مؤخرًا وزعمت اعتزال محمد صلاح دوليًا .



وغرد من خلال حسابه على تويتر قائلًا :" هو يمكن يكون كلام صعب شوية انا بجد نفسى محمد صلاح يعتزل دوليا ، احنا منستهلش حاجة عدلة تحصلنا اصلا! نسيبه فى حاله بقى علشان على الاقل نقول ان فيه واحد مصرى مشرفنا بدل ما احنا اللى نعره " .



ويعرض للمخرج بيتر ميمي في الوقت الحالي فيلم "حرب كرموز" ويشارك في بطولته أمير كرارة وغادة عبد الرازق ومحمود حميدة .

