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الإحصاء: 5.2% انخفاض عدد الحاصلين على موافقة للهجرة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:35 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى  عام 2017".

وكشف البيان الصادر اليوم الإثنين عن بـــلوغ عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 348 مهاجـرًا  أصلى ومرافق عــام 2017 مقابـل  367 مهاجـرًا أصلى ومرافق عام 2016  بإنخفاض بلغ نسبته 5.2 % .

فيما إحتلت إيطاليا المرتبة الاولي من حيث عدد المهاجرين وبلغ عددهم 154 مهاجرا الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج  بنسبة 44,3% .

كما  بلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج 311 مهاجرًا اصلي بنسبة 89,4% ، 37 مرافق بنسبة 10,6% من الإجمالي .

وبالنسبة لعدد المهاجرين  المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور فقد بلغوا  312 مهاجرًا بنسبة 89.7% , الإناث 36 مهاجرة بنسبة  10.3% من الإجمالى .

وعلى سياق متصل ،   بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية بكالوريوس – ليسانس من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 166 مهاجــرًا بنسبـة 49.7% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم  10 سنوات فأكثر   البالغ عددهم 334 مهاجرًا .

ويأتى المهاجرين فى الفئة العمرية ( 40  -  44 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج حيث بلـغ عددهم 77 مهاجـرًا بنسبـة 22.1%  يليهـا الفئـة العمرية 35 – 39 سنة بعدد 74 مهاجرًا بنسبة 21.3% من الاجمالى

كما بـلغ عدد المصريين الـذين إكتسبـوا جنسيات أجنبية 2331 مصرى عام 2017  مقابـل  2241 مصرى     عـام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 4 % منهم 1201 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 51,5% ، 1130 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ  بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 48,5%
من الإجمالي .​

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