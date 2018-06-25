وصول وسفر 29 ألف معتمر بميناءي سفاجا ونويبع

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، انتهاء موسم العمرة، حيث شهدت موانئ الهيئة وصول وسفر 29 ألف معتمر خلال الموسم الممتد منذ منتصف شهر مارس الماضي بميناءي سفاجا ونويبع.



وبحسب بيان، شهد ميناء سفاجا وصول و سفر 23 الف معتمر على الخط الملاحى سفاجا / ينبع و ذلك باستقبال 11 الف معتمر و مغادرة 12 الف معتمر على متن ثلاث عبارات و هى محبة و عمان و امانة ، بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 12 الف معتمر و 136 باص عمرة من خلال استقبال 6 الاف معتمر و 68 باص عمرة و مغادرة 6 الاف معتمر و 68 باص عمرة على متن العبارتين ايلة و سينا .



وأشار يوسف إلى أن نجاح موسم العمرة لهذا العام جاء نتيجة التنسيق المستمر والدائم بين الهيئة وكافة الجهات العاملة بالموانى ومسئولى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث قامت الهيئة ببذل قصارى جهدها لمنع التكدس وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وواظبت على متابعة نقل المعتمرين والعمل على توفير جميع التيسيرات وتذليل العقبات.



وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على سرعة انهاء إجراءات المعتمرين وإعطاء أولوية لدخول باصات العمرة لسرعة إنهاء إجراءاتها بالتزامن مع انهاء إجراءات المعتمرين بصالات الوصول و السفر بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ.



على جانب آخر تم تشديد إجراءات فحص الركاب عند وصولهم للميناء لمنع دخول العدوى للبلاد وحجز الحالات التي يشتبه بها بالتنسيق مع ادارة الحجر الصحي بالميناء وتوفير سيارات الإسعاف والخدمات الطبية وتجهيز المستشفيات التابعة من اطباء وممرضين وعلاج وأدوية وعربات اسعاف لاستقبال اى حالات طارئة.