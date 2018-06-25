إصابة 5 أشخاص بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات بالغة، نتيجة مشاجرة نشبت بين أسرتين، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية بالمنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة الشهداء بمشاجرة ومصابين.



وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ج م ح " مؤهل متوسط مصابا بكدمات بالكتف الأيسر، وزوجته " ف م ا " ربة منزل، وطرف ثان "م إ س" بالمعاش وابنيه "ى" مصابا بجرحين قطعيين بالإصبع الأوسط لليد اليمنى، و"ا".



وبسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، لخلافات بينهم بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم .