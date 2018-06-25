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أخبار العالم

وفد من إريتريا يزور أديس أبابا الأسبوع الحالي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
رويترز
يصل وفد من إريتريا إلى أديس أبابا هذا الأسبوع في حين يسعى رئيس وزراء إثيوبيا لحل خلاف مع إريتريا المجاورة التي كانت ذات يوم جزءا من إثيوبيا وخاضت صراعا استمر نحو 30 عاما من أجل الاستقلال.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الذي نجا من هجوم بقنبلة يوم السبت، إن إنهاء الحرب وتعزيز الروابط الاقتصادية مسألة حيوية من أجل دعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي الفقيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية "وفد من إريتريا سيصل إلى أديس أبابا هذا الأسبوع".

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