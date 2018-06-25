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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وصعد مؤشر ايجي اكس30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.12%.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة في البورصة بنسبنة 0.53%.

وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.32%.. وكان افتتح جلسة تداول اليوم رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد ورئيس شركة مصر المقاصة في إطار توقيع بروتوك تعاون بين البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.

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