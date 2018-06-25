الأرصاد:طقس لطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة..فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستظل متذبذبة بن ارتفاع وانخفاض درجة أو درجتين خلال الفترة القادمة.



ونوه في مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية"الأولي"،اليوم الإثنين،إلى أن الطقس لطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وأشار إلى أن الرياح خفيفة على جميع المحافظات الساحلية لذلك فإن حركة الملاحة جيدة جدًا.

