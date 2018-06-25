نائب يطلب استجواب وزير الشباب بسبب معسكر المنتخب في جروزني

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، منزعج للغاية من نتائج الفراعنة في روسيا، خصوصًا أنه كان يتمنى تحقيق نتائج جيدة في المونديال.



وأوضح "عامر" في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "من حقنا القيام بعملية تقصي حقائق، خصوصًا بعد نشر العديد من الأخبار السلبية عن معسكر المنتخب بمدينة جروزني الشيشانية، وهذه الأمور تخرج عن نطاق الفيفا وليس لها أي علاقة بالاتحاد الدولي ولكنها متعلقة بسمعة البلد".



واستطرد: "ما السبب في إقامة معسكر المنتخب بجروزني وبمسافة بعيدة عن ملاعب المباريات لنحو 5 آلاف كم، وفي بلد تحيطها المشكلات".



وكشف فرج عامر عن تقديمه طلب إحاطة لاستجواب وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية، فيما نشر في كل الصحافة العالمية حول معسكر المنتخب بجروزني، خصوصًا أن هذا الأمر يخص سمعة البلد.



وتابع: "هناك سوء تصرف في معسكر المنتخب وسوء اختيار للمنطقة التي أقام بها الفريق، ولابد أن يعرف الشعب المصري كل الحقائق، ثم يأتي بعد ذلك دور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".