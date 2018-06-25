ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:31 ص
وزير النقل يتفقد
وزير النقل يتفقد عدلات التنفيذ بالمرحلة الرابعة بالمترو
أحمد أبوشوشة
أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس، الاحد، لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 4B، حيث تفقد الوزير عددا من محطات المرحلة "هشام بركات- قباء - عمر بن الخطاب - عدلي منصور".

وأكد الوزير في لقائه مع العاملين بالمشروع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرًا للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميًا.

وأشار وزير النقل الى أنه يجرى تنفيذ هذا الجزء بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية "المقاولون العرب، وأوراسكوم"، للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية، موضحا أن هذا الجزء يمتد بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور "موقف العاشر"، ويشمل 5 محطات علوية هي «هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلي منصور»، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقيا.

وأضاف عرفات أنه يجرى حاليا العمل في 3 مشروعات بالخط الثالث، وهي الجزأين الاول والثاني من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة، لافتا الى أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهـــــى (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هى محطة النزهة، مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 85٪ وأعمال التشطيبات بنسبة 72٪ وأعمال السكة بنسبة 55% منوها إلي أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2018، كما اشار الدكتور هشام عرفات الى أن العمل بالمرحلة الثالثة يسير وفقا للجدول الزمني المحدد.
وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور
وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور
وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور
وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور
وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور
وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور
وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور
وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور

ترشيحاتنا

حملة مكبرة لتشميع المحال المخالفة في 6 أكتوبر

إعلامية: خلافات داخل الأسرة الحاكمة بقطر قد تطيح بتميم.. فيديو

مدبولي: 15 يوليو تسليم 552 شقة في القاهرة الجديدة بدار مصر

شاهد.. هنا الزاهد بدون مكياج

فائدة لن تخطر ببالك للبنجر

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. فيديو

لجنة الفتوى: المال المدخر لشراء منزل ليس عليه زكاة في حالة واحدة

شاهد..تمارين رياضية لتعديل القوام

فرج عامر يكشف حقيقة تحمل البرلمان تكاليف سفر النواب إلى روسيا

تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية واستقرار العربية أمام الجنيه

الداخلية السعودية تحذر من ملاحقة النساء.. لهذا السبب

MAD Solutions تشارك بـ12 فيلما في مهرجان السينما العربية بباريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها فى باريس.. صور

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

فيديو

داليا أيمن عن مباراة مصر والسعودية: مواجهة بين بلدين شقيقين
شكاوى الأسعار تتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو
رشا مجدي: الحملات الرقابية على الأسواق تحمي المواطنين.. فيديو
شاهد..تمارين رياضية لتعديل القوام
رشا مجدي عن مباراة مصر والسعودية: مواجهة قوية ومهمة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟