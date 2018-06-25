وزير النقل: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2018.. صور

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس، الاحد، لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 4B، حيث تفقد الوزير عددا من محطات المرحلة "هشام بركات- قباء - عمر بن الخطاب - عدلي منصور".



وأكد الوزير في لقائه مع العاملين بالمشروع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرًا للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميًا.



وأشار وزير النقل الى أنه يجرى تنفيذ هذا الجزء بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية "المقاولون العرب، وأوراسكوم"، للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية، موضحا أن هذا الجزء يمتد بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور "موقف العاشر"، ويشمل 5 محطات علوية هي «هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلي منصور»، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقيا.



وأضاف عرفات أنه يجرى حاليا العمل في 3 مشروعات بالخط الثالث، وهي الجزأين الاول والثاني من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة، لافتا الى أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهـــــى (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هى محطة النزهة، مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 85٪ وأعمال التشطيبات بنسبة 72٪ وأعمال السكة بنسبة 55% منوها إلي أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2018، كما اشار الدكتور هشام عرفات الى أن العمل بالمرحلة الثالثة يسير وفقا للجدول الزمني المحدد.