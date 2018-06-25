مقتل 18 حوثيا في مواجهات بالساحل الغربي

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل 18 مسلحا من ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة ، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية على جبهات الساحل الغربي لليمن .



ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الاثنين/ عن المصادر قولها " إن المواجهات تركزت في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة، في حين شهد المحور الشرقي لمطار الحديدة قصفا متبادلا بين المقاومة الشرعية وبين الميليشيات المسلحة".



وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي نهبت الحواجز الخرسانية في محيط السفارات الأجنبية في صنعاء، ونقلتها إلى الحديدة لاستخدامها متاريس هناك، مشيرا إلى أن أكثر من 30 شاحنة وصلت إلى الحديدة محملة بالقطع الخرسانية المنهوبة، حيث بدأت ميليشيات الحوثي بوضعها في الشوارع والتمترس خلفها.