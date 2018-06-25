رئيس الوزراء يبحث مع وفد الجامعات البريطانية تعزيز التعاون

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، وفد الجامعات البريطانية، لبحث سبل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي.



ومن المقرر أن يشهد الدكتور مصطفي مدبولي توقيع اتفاقية بين الجامعات المصرية وجامعة ليفربول للاستفادة من الخبرات العلمية المتبادلة.



ويوقع الاتفاقية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة ليفربول.