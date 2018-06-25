شاهد.. لقطات لحفل استقبال رئيس الوزراء الفرنسي في الصين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات لحفل استقبال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب فى الصين، اليوم، الاثنين، فى إطار دعم الشركات الفرنسية للسوق الصينى.



وبدأ رئيس الوزراء الفرنسي، أدوار فيليب، اليوم، زيارته للصين في مقاطعة شينزين (جنوب) التي بدأ منها انفتاح الاقتصاد الصيني، وفق تعبيره، حيث يوجد مركز إنتاج لشركة "بيجو".



وقال فيليب، إن زيارته إلى شينزين، ليست بريئة لأنها تشكل المكان الذي بدأ منه الانفتاح الاقتصادي الصيني، وذلك بعد أن تجول في مصنع الشركة المختلطة بين بيجو الفرنسية وشانجان الصينية.

