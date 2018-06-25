كأس العالم 2018 .. إسبانيا فى مهمة صعبة أمام المغرب اليوم

يدخل منتخب إسبانيا فى مواجهة صعبة اليوم أمام المغرب، لضمان الصعود إلى دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا، فى الثامنة مساء اليوم بملعب "كالينجراد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.



ويمتلك منتخب إسبانيا فرصتى الفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى دور الـ 16 أمام المغرب، لتحقيق الفوز وبعدد وافر من الأهداف إذا أراد إنهاء مشواره فى الدور الأول وهو يعتلي صدارة المجموعة الثانية.



ويتقاسم منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثانية مع البرتغال برصيد 4 نقاط، كما يتساوى المنتخبان فى عدد الأهداف المسجلة والتى سكنت مرمى كلًا منهما قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.



وعلى الجانب الآخر يسعى المنتخب المغربى إلى تحقيق الفوز من أجل كتابة أفضل خروج مشرف ممكن من كأس العالم بعد المستوى المميز الذى أدى به فى المباراتين الماضيتين أمام كلا من إيران والبرتغال رغم الهزيمة.



ويحتل منتخب المغرب المركز الرابع والأخير فى جدول ترتيب المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام إيران والبرتغال بنتيجة واحدة 1-0، وسط إشادة واسعة حظى به لاعبيه جراء المستويات الرائعة التى ظهروا عليها على مدار 180 دقيقة.



