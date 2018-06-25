تعرف على أسباب بقع العمر

نلاحظ على الكثير من كبار السن، آثار وعلامات تقدم العمر، حيث تظهر بقع العمر في اليدين بشكل كبير، لكن بعضنا يجهل الأسباب الرئيسية لظهور هذه البقع والتي كشف عنها موقع Wellnessbin.



فقال الموقع إن بقع العمر تحدث في المقام الأول بسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية أو الأشعة فوق البنفسجية، كما قد تحدث البقع أيضا بسبب استخدام أسرة الدباغة ومصابيح الدباغة التجارية.



الضوء فوق البنفسجي يعزز إنتاج الميلانين في الجلد، الذي يجعل لون الجلد أسمر، وبالتالي تظهر بقع العمر عندما ينتج الميلانين بتركيزات عالية خلال سنوات عديدة من العمر.