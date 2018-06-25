سيدة تضرب ابنتها حتى الموت في المنوفية: عاوزة أعلمها شغل البيت

تعدت ربة منزل بمركز السادات، على ابنتها بالضرب بعصا خشبية حتى الموت، معللة ذلك بأنها كانت تريد تعليمها الأعمال المنزلية وشغل المنزل.



تلقي اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، أخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي بتلقيه بلاغا من " و.م.س" ٣٥ سنة ومقيم قرية كفر داود الجديدة بمركز السادات بوفاة نجلته ندى ١٣ سنة واتهم زوجته " امل.م.ع " ٣٢ سنة ربة منزل بالتعدى عليها بعصا حتي فارقت الحياة.



وتبين أن الجثة بها كدمات متفرقة بالجسم، وتمكنت وحدة المباحث من ضبط والدتها واعترفت بارتكابها الواقعة وعللت ذلك لأنها كانت تريد تعليمها الأعمال المنزلية مستخدمة عصا خشبية.



وتحرر محضر ٨٦٧٥ جنح مركز السادات وتولت النيابة التحقيق.