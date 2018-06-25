بدء الدراسة فى كلية طب بيطرى بنها 22 سبتمبر

وافق مجلس كلية الطب البيطرى بجامعة بنها على الخطة التى عرضها الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية، والدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والتى تتضمن بدء الدراسة فى 22 سبتمبر على ان ينتهى الفصل الدراسى الاول 3 يناير القادمين.



كما وافق المجلس على ان يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 9 فبراير وينتهى فى 30 مايو القادمين.



واستعرض المجلس استعدادات الاقسام العلمية لطرح المقررات الدراسية فى العام الدراسى الجديد على أن يتم موافاته بتقارير تلك الاقسام عن المقررات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب فى العام الدراسى الحالى.



كما وافق المجلس على اطلاق اسم الدكتور رجائى محمد حسنين على دفعة الخريجين لهذا العام.



وشهد أعضاء المجلس عقب انتهاء الاجتماع حفل تكريم عفاف الميهى امين الكلية التى بلغت السن القانونية، واشاد عدد كبير من الاساتذة ورؤساء الاقسام والطلاب بما قدمته من مساهمات كبيرة للارتقاء بالكلية والعملية التعلمية على مدى 30 عاما.