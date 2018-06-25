ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

مفاجأة بديل طبيعي للكرياتين للشعر الجاف

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:30 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يحتاج الشعر الجاف للعلاج بسرعة. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في جفاف الشعر مثل الشامبو القاسي ، وعدم وجود الرطوبة المناسبة ، وحتى الإجهاد. ليس من الصعب علاج شعرك الجاف وخاصةً عندما يمكنك الاستفادة من العلاجات المنزلية أدناه التي يقدمها موقع
Wellnessbin :

علاج الأفوكادو الشعر
الشعر الجاف والتالف لا يتطابق مع الخصائص العلاجية لعلاج الشعر الأفوكادو. أنت فقط بحاجة إلى هريس الأفوكادو الناضج ، مع إزالة حفرة ، مع بيضة واحدة ، مزجها جيدا قبل تطبيق شعرك الرطب. تشتهر الأفوكادو بأحماضها الدهنية الأساسية بالإضافة إلى كميات من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تجلب بريق شعرك الطبيعي. اتركي قناع الشعر لمدة عشرين دقيقة قبل شطف شعرك عدة مرات لإزالة أي آثار من علاج الأفوكادو. يمكنك تكرار هذا مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر للحفاظ على شعر صحي المظهر.

مايونيز
حل آخر فعال لشعرك الجاف هو استخدام المايونيز. وهو غني بالبروتين الذي يمكنه تغذية شعرك وتقويته حتى تبدو صحية ولامعة أيضًا. اتركيه على شعرك الرطب لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الشطف تمامًا. لا تنسى أن تصف شعرك بعد ذلك بقفل الرطوبة. سترى تحسن كبير لشعرك على وجه اليقين.

ترشيحاتنا

الطويلة: اتحاد الكرة شريك متضامن في عقد إبراهيم حسن

كأس العالم 2018..البرتغال تخشى مفاجآت إيران اليوم

كأس العالم 2018 .. إسبانيا فى مهمة صعبة أمام المغرب اليوم

السيسي: مصر تقف بجانب العراق ووحدته ومساندتها في مكافحة الإرهاب

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو

حفيد سليمان أغا السلحدار يدعو الأمريكيين لزيارة مصر

تواصل الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في ريف درعا

ماذا قال الإعلام الروسي عن لقاء صلاح وقديروف قبيل مباراة السعودية؟

وزارة الدفاع تنشر فيلما بعنوان مركز الساحل والصحراء مسار واحد

عصام الحضرى على موعد تاريخى فى مباراة مصر والسعودية

الأرجنتين يؤدي المران الاخير قبل مواجهة نيجيريا في كأس العالم

وزير التموين لوفد الفلاحين: الحكومة لن تخذل المزارعين.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الداخلية لمساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. نعمل كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع الجيش بسيناء.. منظومة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية.. صور

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها فى باريس.. صور

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

فيديو

مرشح المعارضة التركية: الانتخابات الرئاسية غير نزيهة.. فيديو
وزير الداخلية: جاهزون لمواجهة أي مخطط لاستهداف الدولة.. فيديو
رشا مجدي: مباراة مصر والسعودية حافلة بالندية والإثارة
تعرف على بدائل الطريق الداخلي لمطار القاهرة المتجه للسويس
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟