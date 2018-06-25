مفاجأة بديل طبيعي للكرياتين للشعر الجاف

يحتاج الشعر الجاف للعلاج بسرعة. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في جفاف الشعر مثل الشامبو القاسي ، وعدم وجود الرطوبة المناسبة ، وحتى الإجهاد. ليس من الصعب علاج شعرك الجاف وخاصةً عندما يمكنك الاستفادة من العلاجات المنزلية أدناه التي يقدمها موقع

Wellnessbin :



علاج الأفوكادو الشعر

الشعر الجاف والتالف لا يتطابق مع الخصائص العلاجية لعلاج الشعر الأفوكادو. أنت فقط بحاجة إلى هريس الأفوكادو الناضج ، مع إزالة حفرة ، مع بيضة واحدة ، مزجها جيدا قبل تطبيق شعرك الرطب. تشتهر الأفوكادو بأحماضها الدهنية الأساسية بالإضافة إلى كميات من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تجلب بريق شعرك الطبيعي. اتركي قناع الشعر لمدة عشرين دقيقة قبل شطف شعرك عدة مرات لإزالة أي آثار من علاج الأفوكادو. يمكنك تكرار هذا مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر للحفاظ على شعر صحي المظهر.



مايونيز

حل آخر فعال لشعرك الجاف هو استخدام المايونيز. وهو غني بالبروتين الذي يمكنه تغذية شعرك وتقويته حتى تبدو صحية ولامعة أيضًا. اتركيه على شعرك الرطب لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الشطف تمامًا. لا تنسى أن تصف شعرك بعد ذلك بقفل الرطوبة. سترى تحسن كبير لشعرك على وجه اليقين.