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حوادث

حملات على مواقف الأجرة في القاهرة لضبط مخالفي تعريفة الركوب

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:04 م
صورة أرشيفية - مواقف
صورة أرشيفية - مواقف سيارات
مصطفى الرماح
تشن الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مرورية مكبرة برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، على مواقف السيارات لضبط مخالفين تعريفة الركوب لمنع استغلال السائقين تحريك أسعار السولار والبنزين، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية من خلال سائقي سيارات الأجرة.


وبحسب بيان، اليوم الاثنين، تشمل الحملات ميدان الخلفاوى وموقف السيارات بالحدائق والعباسية وشبرا، حيث عززت قوات الأمن بالتنسيق ومباحث المرور من تواجدها بكافة مواقف السيارات المتواجدة بقطاعات المحافظة لضبط أي تجاوز من قبل السائقين فى قيمة تعريفة الركوب، وذلك طبقا لخطة انتشار للضباط والأفراد وتعزيز خدمات الأمن العام والمرور والمباحث بالتواجد على مستوى المواقف بالقاهرة.

كما وجه ضباط المديرية النصح والإرشاد والتأكيد على السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة وأنه فى حالة مخالفة القانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتأتي تلك الخطوة في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمد جسور التواصل بين المواطن وجهاز الشرطة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة.

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