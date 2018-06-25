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محافظات

إضراب سائقي خط شبين الكوم بركة السبع اعتراضا علي الأجرة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:18 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد احمد
اضرب اليوم الاثنين، العشرات من سائقي خط " بركة السبع - شبين الكوم " اعتراضا علي تسعير الأجرة والتعريفة الجديدة والتي تلزمهم بجنيهين وربع رغم أنها كانت قبل زيادة الأسعار بجنيهين ونصف.

حيث اتفق السائقين علي منع تحميل الركاب رغم أنها تخدم مئات المواطنين يوميا وطلاب الجامعة مطالبين أن تكون تعريفة الأجرة ٣ جنيهات.

فيما انتقلت قوات الشرطة ورجال المرور ومجلس المدينة لمحاولة السيطرة علي الموقف وتم الاستعانة بسيارات أخرى وكذلك سيارات مرفق النقل الداخلي لحل الأزمة.

وقال سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أنه موقف شبين الكوم بركة السبع موقف عشوائي وهم مجموعة عن سيارات رحلات لنقل الركاب وتم محاولة حل المشكلة ولكن السائقين يصرون علي رفع الأجرة بعد رفع أسعار الوقود.

واكد، أنه تم الاستعانة بسيارات مرفق النقل الداخلي حيث أن الخط يخدم قطاع كبير من سكان المدينة والقرى التابعة لها وتعطله سيعطل مصالح المواطنين، موضحا أنه سيتم التوصل إلي حل لمنع استغلال المواطنين.

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