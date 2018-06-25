الملا يلتقى رؤساء شركات الطاقة لجذبهم للعمل فى مصر..فيديو

أكد المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث بإسم وزارة البترول،أن مصر عقب ثورة 30 يونيو احتلت مكانها الطبيعى مرة أخرى فيما يتعلق بصناعة البترول والغاز على المستوى العالمى ؛ حيثُ أصبح لمصر دور هام فى صناعة الطاقة بصفة عامة.



ونوه " حمدى عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،اليوم الاثنين، على هامش مشاركة وزير البترول فى مؤتمر الغاز العالمى بواشنطن ، إلى أن مؤسسات الطاقة العالمية تحرص على حضور مصر فى الاجتماعات الطاقة العالمية وهذه فرصة لتوضيح الجوانب الايجابية فى قانون الاستثمار الجديد لجذب مزيد من الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية وصناعة البترول.



وأوضح أن حضور هذه المؤتمرات العالمية ينعكس انعكاسا مباشرا على زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل للشباب ويعكس ان مصر بلد ماضية فى استراتيجية الطاقة وتوضيح المجالات الواعدة والجهود المصرية التى تمت فى مجال الطاقة



وتابع :"الملا يعقد فى واشنطن لقاءات ثنائية جديدة مع رؤساء شركات الطاقة لجذبهم للعمل فى مصر كما يتم عرض نتائج المشروعات الناجحة التي تمت معهم خلال الفترة الماضية"

