وفقا للطب الصيني.. معاني الاستيقاظ في أوقات مختلفة من الليل

التوتر يجعلك تواجه صعوبة فى النوم من 9 ألى 11 مساء

خبية أمل عاطفية تعرضك للأستيقاظ من 11م ألى 1 صباحا

الأستيقاظ من 1 الى 3 صباحا سببها مشاكل فى الكلى

الأستيقاظ من 5 ل7 صباحا خلل فى الأمعاء الغليظة



تميل إلى النوم العميق طوال الليل ، فأنت أحد الأفراد المحظوظين الذين يحصلون على نوم هانئ في كثير من الأحيان. هناك آخرون يجدون أنفسهم يستيقظون في الليل بشكل غير متوقع ثم يعودون للنوم بعد ذلك. صحيح أن هناك العديد من العوامل التي تجعلك تستيقظ أثناء نومك ، مثل الذهاب إلى الحمام ، أو الاستيقاظ من الحلم ، أو وجود ضوضاء غير عادية في بيئتك.. في الطب الصيني ، قد يكون الاستيقاظ في أوقات مختلفة في الليل بعض المعنى. إليكم ما يعنونه في الطب الصيني بحسب ما نشر فى موقع هيلث .



صعوبة في النوم بين الساعة 9 إلى 11 في المساء

إذا كنت تواجه أرق فى هذا الوقت من 9 ألى 11 مساء ، فمن المحتمل أنك تشعر بالتوتر في هذه اللحظة. هذا ليس مستغربًا بالنظر إلى حجم العمل الذي نتلقاه في المكتب والمنزل. في بعض الأحيان ، قد تؤدي المشاكل الشخصية إلى إحداث فوضى عارمة في أنماط نومنا مما قد يجعلنا عرضة للمعاناة من مشاكل عاطفية أيضًا .



الاستيقاظ بين 11 في المساء و 1 في الصباح

وفقا للطب الصيني ، عندما تستيقظ في هذه الساعات ، فمن المرجح أنك تعاني من خيبة أمل عاطفية.



الاستيقاظ حوالي 1 إلى 3 في الصباح

يبدو أن هناك غضب مكبوت بداخلك يجعلك تستيقظ في هذه الساعات في الصباح. الطب الصيني التقليدي يشير إلى أن المشاكل في وظائف الكبد والغضب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض. كما ذكر الطب الصيني أنك غاضب باستمرار ، ولا تستطيع أن تهدأ في نهاية اليوم ، أو تواجه مشكلة في تركها ، فقد تكون هناك مشكلة في وظيفة الكبد.



الاستيقاظ بين الساعة 3 و 5 في الصباح

عندما تجد نفسك مستيقظًا في هذه الساعات ، فقد يكون هناك بعض القوة العالية التي تدفعك إلى التوجه إلى اتجاه مختلف أو تعدك لشيء جيد. قد يكون أيضًا علامة على أن رئتيك تعاني من صعوبة في العمل بسبب بعض المشكلات العاطفية التي قد تواجهها.



الاستيقاظ بين 5 في الصباح و 7

هذا يعني أن هناك مشاكل مع صحتك المعوية التي تمنع عواطفك. مما يعني وجود خلل في الأمعاء الغليظة التي تؤدي إلى مشاكل في الأمعاء.