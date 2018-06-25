سلطنة عمان وليتوانيا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي

وقعت سلطنة عمان اليوم /الاثنين/ اتفاقية مع جمهورية ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة التجارة والصناعة العماني المهندس أحمد بن حسن الذيب، ونائب وزير الخارجية الليتواني نيرس جيرمانس، تهدف إلى تأسيس وتطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى في كلا البلدين، وتشجيع التعاون والتطوير الاقتصادي، وإيجاد مناخ استثماري ملائم بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات وتسهيل تكوين علاقات اقتصادية خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتنظيم المعارض والندوات بينهما.



كما تضمنت الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين وتعزيز تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والعلوم التقنية والابتكارات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى صناعة مواد البناء وحماية البيئة والزراعة والسياحة والتعليم والخدمات الصحية.