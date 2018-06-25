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أخبار البلد

أسامة عبادة: 5 ملايين شخص بالعالم يعانون التهاب القولون التقرحي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:10 م
التهاب القولون
التهاب القولون
محمود نوفل
أكد الدكتور أسامة عبادة أستاذ الطب الباطني والجهاز الهضمي بجامعة الإسكندرية، ضرورة رفع الوعي حول تزايد الإصابة بمرض الأمعاء الالتهابي بين أبناء المجتمع، لافتا إلى أن مرض الأمعاء الالتهابي يرتبط بحدوث اضطرابين هما التهاب القولون التقرحي ومرض كرون اللذان ينجم عنهما التهاب مزمن في الجهاز الهضمي.

تأتي تلك التصريحات على خلفية الاحتفال باليوم العالمي لمرض الالتهاب الأمعائي.

وقال عبادة في تصريحات صحفية،إن الإصابة بمرض الاتهاب الأمعائي يتسبب في حدوث التهاب في الجهاز الهضمي والذي ينتج عنه تورم وانسداد والتهابات، لافتا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن على الأسباب الواضحة للإصابة بالتهاب القولون التقرحي ومرض كرون إلا أن العلماء يعتقدون أن التفاعل بين الجينات أو الجهاز المناعي أو عوامل البيئة المختلفة ممكن أن تؤدي لحدوث المرض.

وأضاف:"وغالبًا ما يتم تشخيص التهاب القولون التقرحي ومرض كرون خلال مرحلة البلوغ،ويعتبر هذان المرضان من الأمراض المزمنة التي يتوجب على المرضى التعايش معها طوال حياتهم حيث أن أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم يعانون التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

وتابع:"تلاحظ أن هناك ارتفاع للنسب في الدول الصناعية الجديدة لتصل إلى 6.3 حالة لكل 100,000 شخص مصابين بالتهاب القولون التقرحي، و5.0 حالة لكل 100,000 شخص مصابين بمرض كرون بما في ذلك دول الشرق الأوسط".

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