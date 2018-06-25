وزير الداخلية: جاهزون لمواجهة أي مخطط لاستهداف الدولة.. فيديو

عرضت فضائية « on live» خبرا عاجلا عبر شريط العاجل الخاص بالقناة، يفيد بأن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، صرح بأنه تم قطع شوط كبير في الحرب ضد الإرهاب.



وأكد توفيق، أن المنظومة الأمنية المتكاملة تمكنت خلال الفترة الماضية من إجهاض العديد من المخططات العدائية، مشيرا إلى أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة لا تتوقف.



وأوضح أن الأجهزة الأمنية على درجة استعداد وجاهزية كبيرة لمواجهة أي مخططات عدائية ضد الدولة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة، نجحوا في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها العديد من دول المنطقة.