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حوادث

ضبط 62 طن مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:08 م
محمد اسماعيل وكيل
محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط
إيهاب عمر
أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على استمرار ومواصلة شن الحملات المفاجئة على الأسواق المخابز ومحطات الوقود والمستودعات بالتنسيق بين المحافظة ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، مشيرًا إلى تحرير 473مخالفة وقضية تموينية خلال حملات دورية لمدة إسبوع ؛ وذلك لضبط الأسواق ومحاربة تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إن الحملات الدورية جاءت بناءًا على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي شدد على متابعة الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين وحقوقه في الحصول على السلع التموينية المدعمة لافتًا إلى تحرير عدة مخالفات في مجال المخابز والأسواق منها محاضر مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن وتوقف عن الانتاج وعدم صرف بونات الخبز وعدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز واسم صاحبه ومديره المسئول ووزن الرغيف وسعره وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صحية وضبط سلع منتهية الصلاحية كما تم تحرير عدة مخالفات لتجميع مواد بترولية مدعمة دون وجه حق في مجال البوتاجاز والمواد البترولية.

وأضاف العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط أن إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال اسبوع 473 مخالفة تضمنت 39 طنا و400 لتر سولار و22 طنا و240 لتر بنزين 80 و1.5 طن بنزين 92 ، 119 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام بالإضافة إلى 5 أطنان خامات ومنتجات تصنيع مجهولة المصدر و200 كيلو سكر و250 كيلو ذرة شامية، فضلًا عن 242 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية و30 عبوة لبن حليب، 444 علبة من الألعاب النارية مؤكدًا على استمرار شن الحملات الدورية واليومية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

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